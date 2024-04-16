اخبار الخليج / اخبار الإمارات

فلاي دبي تعلن إلغاء جميع الرحلات المقرر إقلاعها من دبي مساء اليوم

0 نشر
0 تبليغ

ابوظبي - سيف اليزيد - قال متحدث باسم فلاي دبي: «أدى استمرار الظروف الجوية المتقلبة في مختلف أنحاء دولة الإمارات إلى تأثيرات كبيرة على عملياتنا في مطار دبي الدولي. ونتيجة لذلك، تم إلغاء جميع الرحلات المقرر إقلاعها من دبي هذا المساء (16 أبريل) وحتى الساعة 10:00 "بتوقيت دبي" من يوم غد 17 أبريل».

كما أعلنت فلاي دبي أنه «سيتم إعادة كامل المبلغ للمسافرين الذين لديهم حجوزات تم إلغاؤها وتعمل فرق خدمة العملاء لدينا بجهد كبير لتقليل تأثيرات ذلك على جدول سفر الركاب لدينا، وسنواصل مراقبة الوضع عن كثب وتحديث جدول رحلاتنا وفقًا لذلك».

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements

قد تقرأ أيضا