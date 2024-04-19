«الإمارات للتعليم المدرسي»  تعلن عن البرنامج الزمني لإعلان نتائج اختبارات الفصل الدراسي الثاني

ابوظبي - سيف اليزيد -

أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن البرنامج الزمني لإعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني من العام الأكاديمي 2023-2024 لكافة المراحل الدراسية وذلك من يوم الاثنين الموافق 22 أبريل ولغاية يوم الخميس الموافق 25 أبريل.



وبينت المؤسسة أنها وحسب البرنامج ستبدأ بإعلان نتائج الصف الثاني عشر بتاريخ 22 أبريل 2024، على أن يتم إعلان نتائج الصفوف من التاسع إلى الحادي عشر يوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل، ونتائج طلبة الصفوف من الخامس إلى الثامن يوم الأربعاء الموافق 24 أبريل. فيما سيتم إعلان نتائج الصفوف من الأول إلى الرابع يوم الخميس الموافق 25 أبريل 2024.

وأوضحت المؤسسة أنه بإمكان الطلبة الحصول على النتائج وطباعتها بحسب التواريخ الواردة في البرنامج بدءاً من الساعة التاسعة مساءً ولغاية الساعة 12 صباحاً بحسب التواريخ الواردة بالبرنامج الزمني كذلك.