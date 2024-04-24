الامارات | «الإمارات للخدمات الصحية» تتعامل مع 12.7 ألف اتصال خلال «المنخفض»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عن تلقيها 12 ألفاً و795 اتصالاً عبر قنواتها المختلفة، خلال المنخفض الجوي الاستثنائي التي شهدته الدولة أخيراً.

وأفادت، في بيان أمس، بأنها تلقت 11 ألفاً و125 اتصالاً هاتفياً، فيما استقبلت 1120 دردشة فورية عبر موقعها الإلكتروني، فضلاً عن تلقيها 550 بريداً إلكترونياً، مؤكدة حرصها على تعزيز الجاهزية وسرعة الاستجابة من خلال تعزيز قدرة جميع قنواتها الرقمية، لتمكين آليات التواصل مع الجمهور، وتقديم الدعم الصحي اللازم في الحالات التي تتطلب الدعم.

وقال مدير إدارة سعادة المتعاملين في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أحمد السويدي: إن «المؤسسة حرصت خلال المنخفض الجوي على توفير خدمات الرعاية الصحية لجميع المتعاملين في أي وقت وفي أي مكان، سواء في المرافق الطبية أو من خلال تقديم خدماتها الطبية المنزلية والعيادات الافتراضية، بما يعكس التزامها التام بتقديم الرعاية الشاملة والمتميزة لجميع فئات المجتمع».

وأشار إلى الاستجابة الفورية والشاملة التي قامت بها المؤسسة لتلبية احتياجات المجتمع خلال تلك الظروف الطارئة، حيث تقوم المؤسسة بدور حيوي في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمجتمع، إلى جانب توفير جميع قنوات الاتصال والتواصل، لضمان الوصول الفعّال إلى الجمهور.