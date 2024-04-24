الامارات | %98.6 نسبة العيّنات المطابقة لقوانين السلامة الغذائية في عجمان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، بأنها اتخذت إجراءات عدة لضمان السلامة في قطاع الصحة العامة والبيئية، مشيرة إلى أن نسبة عيّنات الغذاء المطابقة لقوانين السلامة الغذائية بلغت 98.6%، فيما بلغ إجمالي النفايات السائلة المُعاد تدويرها 100%، و16.2% للنفايات الصلبة، بينما بلغ إجمالي المساحات الخضراء في الإمارة مليونين و265 ألفاً و285 متراً مربعاً.

وذكرت البلدية في تقرير بعنوان «الحقائق عن عام 2023»، الذي أصدرته أخيراً، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن قطاع تطوير البنية التحتية شهد نمواً كبيراً، إذ وصل إجمالي الطرق المعبدة في الإمارة إلى مليون و105 آلاف و860 متراً طولاً، وزادت نسبة المباني الخضراء في عجمان لتشكّل 21.2%، في حين بلغت نسبة النمو العمراني من إجمالي مساحة الإمارة إلى 56.7%، تنوعاً بين الأحياء السكنية والاستثمارية ومتعددة الاستعمال.

ولفتت البلدية إلى أن عدد رخص البناء الصادرة بلغ 6540، بينما وصل إجمالي عقود الإيجار المُصدّقة إلى 112 ألفاً و681 عقداً، فيما بلغ نصيب الفرد من المرافق المجتمعية في إمارة عجمان 10.5 أمتار مربعة للفرد.

وفي ما يتعلق بمؤشرات قطاع الاستراتيجية وسعادة المتعاملين، أوضحت بلدية عجمان أن مؤشر السعادة العام تجاوز المستهدف ليبلغ 99.9%، إذ حقق مؤشر السعادة عن مقدمي الخدمة ما نسبته 100%، ووصل مؤشر السعادة عن الخدمة 99.9%، في حين ارتفع مؤشر السعادة عن بيئة مركز الخدمة ليصل إلى 99.8%، كما شكّلت نسبة الخدمات السريعة من إجمالي الخدمات المقدمة في المركز 98.9%.

وأشارت البلدية إلى أنها أعدّت خطة للمضي في عملية التحول الرقمي الكامل، وتحويل الخدمات إلى ذكية تصل للمتعامل في أي مكان وأي وقت، انسجاماً مع توجهات الدولة وأهدافها الاستراتيجية.