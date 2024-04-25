«البسمة التطوعي» ينظم حملة صحية لمتضرري «الهدير» برأس الخيمة

ابوظبي - سيف اليزيد - نفذ فريق البسمة التطوعي، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، ومركز الهلال الأحمر، حملة صحية تطوعية لخدمة المناطق الجبلية الجنوبية في الإمارة التي تأثرت بمنخفض «الهدير».

وقالت مهرة محمد جمعة بن صراي، رئيسة فريق البسمة، إن الفريق الذي شارك في الحملة ضم ممرضين وصيادلة وإداريين، قدموا خدمات الرعاية الصحية، من خلال زيارة 20 من كبار المواطنين في مناطق المنيعي، والحويلات، والبراحة، والوعب، والصخيبر، ورافاق، والنصلة، وأملاح، والشعبية ووادي القور.

وأضافت أن الخدمات التي قدمها الفريق شملت فحوص السكر، وقياس ضغط الدم والوزن، وغيرها من القياسات الطبية الحيوية، إضافة إلى تفقد الأدوية التي يستخدمونها، وظروف حفظها، وتاريخ انتهاء صلاحيتها.

كما تضمنت الحملة زيارة مقر إسكان المتضررين في فندق المانغروف، حيث تم إجراء الفحوص الطبية لـ 25 شخصاً، وتوفير مجموعة من أدوية السكري والربو ومسكنات الألم، حسب الوصفات المقررة لكل مريض، وذلك عن طريق مركز رأس الخيمة الصحي.