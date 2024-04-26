حديقة الحيوانات بالعين تحتفي باليوم العالمي للبيطرة

ابوظبي - سيف اليزيد - تحتفي حديقة الحيوانات بالعين غداً، باليوم العالمي للبيطرة والذي يصادف السبت الأخير من شهر أبريل كل عام، حيث شهدت الحديقة عدة إنجازات خلال سنواتها الماضية في مجال البيطرة ورعاية الحيوان والذي تعتمد فيه على تطبيق أفضل المعايير العالمية في هذا النطاق.

ويعمل فريق البيطرة المكون من أطباء ومساعديين وفنيين بيطريين من ذوي الاختصاص الحاصلين على شهادات في مجال الرعاية البيطرة، إضافة إلى انضمامهم لدورات تدريببة طورت مهاراتهم في تقديم أفضل خدمات الرعاية البيطرة للحيوانات من مختلف الفئات والأنواع وذلك لضمان سلامة وصحة الحيوانات، وخلال اَخر 4 سنوات التحق 19 طالباَ من مختلف الجامعات بالتدريب العملي في الحديقة.

يذكر أن الحديقة وفي آخر إحصائياتها أعلنت عن إجمالي الفحوصات المخبرية والتي بلغت 2455 فحصاً، بينما وصلت التطعيمات إلى 448 جرعة، وبلغ إجمالي عدد الحيوانات 4067 من 215 نوعاً مختلفاً.

وتتضافر جهود موظفي إدارة علوم الحياة في حديقة الحيوانات بالعين لضمان استمرارية العمل في مجال رعاية الحيوانات وصون الطبيعة وتقديم الرعاية البيطرية اللازمة.