كلية ليوا توقع اتفاقية تعاون أكاديمي مع جامعة إربد الأردنية

ابوظبي - سيف اليزيد - وقعت كلية ليوا في أبوظبي اتفاقية تعاون أكاديمي مشترك مع جامعة إربد في المملكة الأردنية الهاشمية.

وتهدف الاتفاقية إلى تطوير التعاون بين الجانبين في عدد من المجالات ذات العلاقة من بينها تنظيم مؤتمرات وندوات علمية مشتركة وتبادل الزيارات الطلابية ومشاركة أعضاء هيئات التدريس في المشاريع البحثية المتخصصة التي تسهم في تعزيز مكانة المؤسستين على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وقع الاتفاقية كل من الدكتور محمود الروسان رئيس جامعة إربد الأهلية، وعن كلية ليوا الدكتور محمد ضياف رئيس الكلية.

وأوضح الدكتور الروسان أن مذكرة التفاهم تنص على توسيع آفاق التعاون بين الأقسام المتناظرة من الطرفين، وتبادل النتاجات العلمية لأعضاء الهيئات التدريسية، والتعاون في مجال الخبرة العلمية في مجال البحوث، والتعاون في مجال الإعداد والمشاركة في عقد الدورات والمؤتمرات العلمية، والمشاركة في الحلقات الدراسية والتجمعات الأكاديمية، وتبادل الأساتذة والزيارات العلمية والطلابية بين الطرفين، وصياغة آلية لتنفيذ فكرة التفرغ العلمي لأعضاء الهيئة التدريسية، وتسهيل قيام الأساتذة بإجراءات البحث العلمي.

وأكد الدكتور محمد ضياف رئيس كلية ليوا أهمية مذكرة التفاهم في تعزيز التبادل العلمي من خلال تنظيم ندوات والمشاركة في مشاريع بحثية ذات صلة بتحديات المستقبل.

كما أبدى تطلعه إلى البدء بتفعيل بنود مذكرة التفاهم مباشرة من خلال عقد دورات وورش عمل في حرم جامعة إربد الاهلية يقدمها مجموعة مميزة من أعضاء الهيئة التدريسية في كلية الهندسة في كلية ليوا ضمن إطار الرؤى الاستراتيجية والتحديات المشتركة لكلا الطرفين.