نهيان بن مبارك وذياب بن محمد بن زايد يقدمان واجب العزاء في وفاة محمد أحمد الحميري

ابوظبي - سيف اليزيد - قدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش يرافقه سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء اليوم (الجمعة) واجب العزاء بوفاة المغفور له محمد أحمد الحميري الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم في مدينة العين.

وأعرب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان خلال زيارة قاما بها لمجلس العزاء في منازف في مدينة العين عن صادق مواساتهما وتعازيهما لأبناء الفقيد وذويه، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.