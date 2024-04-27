الامارات | "الوطني للأرصاد" يسجل هزة أرضية بقوة 2.8 في ساحل خورفكان دون أي تأثير

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ "المركز الوطني للأرصاد" هزة أرضية بقوة 2.8 درجة على مقياس ريختر في ساحل خوفكان الساعة 03:03 من صباح اليوم السبت حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات.

وأكد المركز، في بيان له، أن الهزة كانت محسوسة في المنطقة، وليس لها تأثير على الدولة.