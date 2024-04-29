«التربية» تطبّق اختبار «إمسات» التتابعي بدءاً من اليوم

ابوظبي - سيف اليزيد - دينا جوني (دبي)

تطبق وزارة التربية والتعليم العام الجاري اختبار «إمسات» التتابعي الذي يستهدف الطلبة في الصفوف، الرابع والسادس والثامن والعاشر.

ويعدّ الاختبار إلزامياً على جميع المدارس التي تتضمن الصفوف المستهدفة، فيما سيتم اختيار عدد محدود من المدارس الخاصة للدخول هذا العام وسيتم التواصل معها مباشرة في حال ترشيحها للتقدم للاختبار.

و«تتابعي» هو اختبار إلكتروني معياري لتقييم مدى امتلاك الطلبة للمهارات والمفاهيم لمواد دراسية محددة في بداية العام الدراسي للطلبة المستهدفين.

وتتابع هذه الاختبارات تطور الطلبة خلال مرحلة التعليم العام، وتقدم لأصحاب القرار معلومات عن أدائهم.

وتعقد المرحلة الأولى من الاختبارات بدءاً من اليوم 29 أبريل، و30 أبريل، و1 مايو في مادتي اللغة العربية والعلوم. وفي 2، 6 و7 مايو في مادتي اللغة الإنجليزية والرياضيات. ويمكن للطلبة الذين فاتهم تقديم الامتحان في المرحلتين الأولى والثانية، تقديم الاختبار في الجلسات التي تستهدف المواد الأربعة في 8 و9 مايو، ومن ثم من 13 إلى 16 مايو. وتمتد جلسة كل اختبار 50 دقيقة للرياضيات والعلوم، و100 دقيقة لكل من اللغتين العربية والإنجليزية.

واختبار الإمارات القياسي هو مجموعة اختبارات إلكترونية معيارية مبنية على المعايير الوطنية لقياس وتقييم أداء الطلبة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتطبق على مجموعة من المراحل الدراسية. وهو يهدف إلى ضمان حصول الطلبة على المعارف والعلوم والمهارات اللازمة للمشاركة الفعالة في المجتمع الاقتصادي المعرفي.

ويساهم اختبار «إمسات» بتقييم معارف ومهارات المرشحين في المراحل الانتقالية بعد مرحلة التعليم العام والانتقال إلى مرحلة التعليم العالي، ويستخدم لتقييم فعالية أداء المدارس، وجودة نظام التعليم العام واتخاذ القرارات اللازمة للتحسين. كما يساعد في جمع بيانات دقيقة حول معارف ومهارات الطلبة في دولة الإمارات العربية المتحدة في الموضوعات الدراسية، وعبر مراحل دراسية مختلفة في ضوء معايير قياسية وطنية، ويساعد الطلبة على تحديد المسارات التعليمية المناسبة لهم، ويحدد مستوى أداء الطلبة وطنياً وعالمياً.