تنبيه من "الأرصاد" بإجراءات السلامة أثناء المطر

ابوظبي - سيف اليزيد - ناشد المركز الوطني للأرصاد أفراد الجمهور إلى اتباع إجراءات السلامة أثناء المطر.

ودعا إلى توخي الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار الغزيرة من السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية والشمالية والرياح القوية التي تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحيانا.

وطالب بالابتعاد عن أماكن جريان الأودية وتجمع المياه.

ونبه الأرصاد إلى ضرورة متابعة آخر المستجدات الجوية عبر وسائل الإعلام والقنوات الرسمية، والاستعداد لتنفيذ التعليمات الصادرة من الجهات المختصة.

وأشار إلى أنه عند استخدام السيارة عند الضرورة.. ينبغي القيادة بأمان، مع استخدام الحيطة والحذر عند التعامل مع مستخدمي الطريق.

وشدد على ضرورة التأكد من ترك المصابيح الرئيسية للسيارة مضاءة في ظروف الرؤية المحدودة.

وناشد المركز الجميع بضرورة متابعة النشرات والتقارير الصادرة من المركز، وعدم تداول الشائعات.