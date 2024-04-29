وفد أكاديمي من جامعة الدراسات الأجنبية ببكين يزور «وام»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

استقبلت وكالة أنباء الإمارات «وام»، وفداً أكاديمياً من جامعة الدراسات الأجنبية ببكين برئاسة نائب رئيس الجامعة دينغ هاو، وذلك للاطلاع على تجربة الوكالة المتميزة في مجال الأخبار والإعلام.

وكان في استقبال الوفد محمد جلال الريسي، المدير العام لوكالة أنباء الإمارات، حيث رحب بهم، واستعرض الخدمات الإخبارية التي تقدمها الوكالة على مدار الساعة بـ19 لغة عالمية، مؤكداً تنامي الروابط بين «وام» والعديد من الجامعات المتخصصة في الاتصال محلياً وعالمياً.

وأشاد الوفد الصيني بالمحتوى الإعلامي الذي تقدمه «وام»، مشيراً إلى تميزه بالسلاسة والمرونة والالتزام بالحرفية، كما أشاد نائب رئيس الجامعة بدور الوكالة في تعزيز العلاقات الإعلامية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية.

وأعرب الوفد عن شكره وتقديره لإتاحة الفرصة لهم للتعرف على هذا الصرح الإعلامي الكبير والمميز، مؤكداً حرصه على نقل هذه التجربة إلى الطلاب الصينيين الدارسين في الجامعة والمتخصصين في علوم وفنون الاتصال الجماهيري.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص «وام» على تعزيز التواصل مع المؤسسات الأكاديمية العالمية المتخصصة في مجال الإعلام، وتبادل الخبرات معها، بما يسهم في تطوير العمل الإعلامي، وفق أفضل الممارسات العالمية.