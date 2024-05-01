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الامارات | الجهات المعنية في دبي تؤكد استعدادها للتعامل مع الحالة الجوية السائدة بهدف ضمان سلامة الجميع

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موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً، أرقام الجهات المعنية في دبي تؤكد استعدادها للتعامل مع الحالة الجوية السائدة، بهدف ضمان سلامة الجميع.
 
أرقام الطوارئ:

شرطة دبي للحالات الطارئة
999

شرطة دبي للحالات غير الطارئة
901

الدفاع المدني
997

إسعاف دبي
998

هيئة كهرباء ومياه دبي
991

بلدية دبي
800900

هيئة الطرق و المواصلات
8009090

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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