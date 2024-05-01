تأمين الشوارع أثناء الحالة الجوية بأم القيوين

ابوظبي - سيف اليزيد - سعيد أحمد (أم القيوين) أكد العميد سعيد عبيد بن عران، مدير عام العمليات الشرطية بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين، أنه تم التنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات ووزارة الطاقة والبنية التحتية، ودائرة بلدية أم القيوين، والجهات المختصة في الإمارة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الشوارع الداخلية والخارجية والمخارج على شارعي الشيخ محمد بن زايد والامارات، أثناء الحالة الجوية.

وقال العميد سعيد بن عران لـ«الاتحاد»: إن شرطة أم القيوين وضعت خطة متكاملة للحفاظ على سلامة أفراد المجتمع، والحفاظ على الممتلكات العامة، من خلال توزيع الدوريات على مختلف مناطق الإمارة، ومراقبة أماكن تجمعات المياه عند التقاطعات والمخارج، وفي الأحياء السكنية، والحد من وقوع الحوادث المرورية والأضرار التي قد تنتج بسبب الحالة الجوية، لافتاً إلى أن شرطة أم القيوين على أهبة الاستعداد، للتعامل مع الحالة وتقديم المساعدة لكافة الجهات والأفراد.

وطالب مدير عام العمليات الشرطية بشرطة أم القيوين، أفراد المجتمع كافة بعدم الخروج من المنازل أثناء هطول الأمطار، وعدم المجازفة في العبور من أماكن جريان الوديان، والابتعاد عن أماكن تجمع المياه، وعدم الانشغال بالهاتف أثناء القيادة، والانتباه للطريق، حفاظاً على سلامة الجميع.

