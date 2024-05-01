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تنبيه من المركز الوطني للأرصاد

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ابوظبي - سيف اليزيد - تطورات الحالة الجوية في الإمارات - الاتحاد للأخبار

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تنبيه من المركز الوطني للأرصاد

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1 مايو 2024 15:21

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  • دعا المركزالوطني للأرصاد إلى توخي الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار الغزيرة من السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية والشمالية، والرياح القوية التي قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً، كما يجب الابتعاد عن أماكن جريان الأودية، وأماكن تجمع المياه.
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المصدر: الاتحاد - أبوظبي

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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