الامارات | حاكم رأس الخيمة: قرار توحيد القوات المسلحة علامة مضيئة في تاريخ دولتنا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن قرار توحيد القوات المسلحة، الذي صدر في السادس من مايو عام 1976، شكل علامة مضيئة في تاريخ دولتنا، وأكد حكمة وعزيمة الآباء المؤسسين في توحيد قوات الإمارات تحت قيادة مركزية واحدة، وشعار وعلم واحد، وكيان اتحادي يصون حياض الوطن، ويضمن أمنه واستقراره، ويحمي مقدراته وثرواته، ويكون السند للشقيق، والعون للمحتاج والصديق.

وقال سموّه في كلمته بمناسبة الذكرى الـ48 لتوحيد القوات المسلحة، إن القرار التاريخي الذي اتخذه المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه القادة المؤسسون، طيب الله ثراهم، بتوحيد القوات المسلحة، يمثل بزوغ فجر جديد، وانطلاقة استثنائية بسواعد وعزيمة أبناء الإمارات نحو مرحلة جديدة من التأسيس والتحديث والتطوير لقواتنا المسلحة، وإعداد الكوادر العسكرية الوطنية المؤهلة لقيادة مختلف الوحدات العسكرية بكفاءة عالية، والمجهزة بأحدث التجهيزات والصناعات العسكرية المتقدمة، لتصبح المؤسسة العسكرية الإماراتية، اليوم، نموذجاً يحتذى عالمياً في التقدم والكفاءة ودعم الجهود الإنسانية والإغاثية في مختلف بقاع العالم.

ورفع صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بهذه المناسبة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإلى أفراد وضباط القوات المسلحة، وشعب دولة الإمارات.