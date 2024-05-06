الامارات | "ذكرى توحيد القوات المسلحة" يتصدر "إكس".. ومتابعون لأبطال الوطن: "أنتم مصدر الأمان.. والدرع الحصين"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدر وسم #ذكرى_توحيد_القوات_المسلحة قائمة المواضيع الأكثر تفاعلا على منصة "إكس"، في الإمارات العربية المتحدة، وذلك تزامنا مع الذكرى الثامنة والأربعين لتوحيد القوات المسلحة الإماراتية، والذي يصادف اليوم 6 مايو.

ويشار إلى أن القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، أقرَ، وأعضاء المجلس الأعلى للاتحاد في السادس من مايو 1976 القرار التاريخي بتوحيد القوات المسلحة تحت علم واحد وقيادة مركزية واحدة تسمى القيادة العامة للقوات المسلحة، وذلك لتوطيد دعائم الاتحاد وتعزيز مسيرته، وتوطيد أركانه وتعزيز استقراره وأمنه وتحقيقا للاندماج الكامل لمؤسسات دولة الإمارات.

وحقق وسم #ذكرى_توحيد_القوات_المسلحة_48 عدد مشاهدات تزيد على " 56 مليون " مشاهدة حول العالم حتى اللحظة.

وشارك آلاف المتابعين، في دولة الإمارات العربية المتحدة، الوسم، معبرين من خلاله عن، أهمية هذه المناسبة لهم، وعن فخرهم وحبهم وشكرهم لضباط وجنود القوات المسلحة البواسل.

وأكد المتابعون، من خلال منشوراتهم، على أن القوات المسلحة هي سياج فخر يحمي الوطن والمواطن وأنها سند لخطط البناء ومشاريع المستقبل.

وتشكل القوات المسلحة الإماراتية أحد أهم مرتكزات اتحاد الدولة، كما أسهمت في تعزيز مسارها التنموي طوال العقود الماضية، وهو ما أكده تقدمها في معايير الأمن والأمان التي شكلت المنطلق الأساسي في تقدمها على مختلف الأصعدة.

ووصف متابعون هذه المناسبة بـ "العظيمة" لأنها شكلت نقطة تحول تاريخية في مسيرة الإمارات، وحققت آمال وأحلام الشعب الإماراتي، فقال أحدهم: "هذه المناسبة مناسبة عظيمة توحدت من خلالها قواتنا المسلحة تحت علم واحد و قيادة واحدة، بما يحقق آمال الشعب الإماراتي في الحفاظ على أرض الوطن".

وقال آخر: "يوم عظيم هو اليوم الذي توحدت فيه القوات المسلحة وشكلت حصناً منيعاً لحماية الاتحاد وتعزيز أمنه واستقراره.. #ذكرى_توحيد_القوات_المسلحة.. محطات تاريخية".

وأوضح متابعون على أن الاحتفال بهذا اليوم هو واجب على كل من يعيش على أرض الإمارات العربية المتحدة، تقديرا منهم للتضحيات التي قدمها، ويقدمها، جيش الإمارات بهدف ضمان سلامة وأمان وازدهار الوطن والمواطن، فقال أحدهم: "تكريم شجاعة والتزام جيش الإمارات العربية المتحدة في هذا اليوم الخاص واجب وحق. تضحياتهم تضمن سلامتنا وازدهارنا. أجمل مكان يقف متحدًا في الامتنان للأبطال الذين يدافعون عن أمتنا. شكرا لكم أبطال الإمارات.".

من جانبهم قال متابعون إن جنود الوطن البواسل رفعوا شعار "نفديك بالأرواح يا وطن"، فكانوا خير من جسده على أرض الواقع في ساحات الواجب، فقال أحدهم: "نفديك بالأرواح يا وطن.. كلمات جسدها جنودنا البواسل، ملاحم وبطولات في ساحات الشرف والواجب".

وهنأ الكثير من المغردين القوات المسلحة بهذه المناسبة فقالت إحدى المتابعات: "أنتم درعنا الحصين، أنتم جنودنا البواسل.. أنتم حماة الوطن .. لا غنى عنكم .. حفظكم الله من كل شر .. ونصركم الله على من عاداكم.. وكل عام وأنتم بخير".

وقالت أخرى: "جنودنا البواسل ماذا اقول وماذا اكتب عنكم.. انتم فخرنا انتم حماة الدين والوطن وانتم الحصن المنيع للوطن.. كل عام وأنتم بخير".

كما عبر مغردون عن حبهم وامتنانهم لجيش الوطن الذي يمنحهم الطمأنينة والأمان، ويشكل بالنسبة لهم درعا حاميا ومصدر فخر، شاكرين إياه على كل ما قدمه ويقدمه من تضحيات، فقال أحدهم:

"الحصن الحصين والسد المنيَع ، وهم دائما في اول الصفَوف ، ورمزٌ للعزة والشمَوخ ، بفدائهم وتضحياتهم نفتخَر ، وبهم نعتز ونقتَدي ، فكلمات الشكر لاتفي بحقكَم ، فشكرا لكم دائما وأبَدا".

وقال آخر: "لا كلمات تفيكم حقكم يا جنودنا الأبطال.. تحية فخر وإجلال إلى حماة الوطن وعيونة الساهرة.. انتم امل هذا الوطن.. شكرا لكم".

من جانب آخر، أكد مغردون على أن القوات المسلحة الإماراتية أصبحت نموذجا للجيش العصري، ومدعاة للفخر، فقال أحدهم: "القوات المسلحة الإماراتية أضحت نموذجاً للجيش العصري المعزز بالمعرفة".

وقال آخر: "اذا بغيتوا الفخر والمعزة بتلقونها عند عيال زايد نفخر ونتفاخر.. جيش العز".

من جهتم قدم مغردون التهاني لدولة الإمارات وحكامها وشعبها بهذه المناسبة، التي وصفوها بأنها ستبقى تاريخا راسخا في ذاكرة الوطن، فقال أحدهم: "نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى وطننا وقيادتنا الحكيمة والشعب الإماراتي بمناسبة ذكرى توحيد القوات المسلحة مجددين لحكامنا الولاء والعهد على أن نكون دائماً مخلصين وأوفياء لجنود الوطن وأن نبذل ما بوسعنا لمساعدتهم في خدمة هذا الوطن الغالي".