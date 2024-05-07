«أبوظبي للصحة العامة» يُعلن خدماته الشاملة

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

تماشياً مع التزامه بالحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع، أعلن مركز أبوظبي للصحة العامة، انتقال خدمات مكافحة آفات الصحة العامة ضمن اختصاصاته. وسيقوم المركز بالتعامل مع الطلبات فيما يخص رصد وانتشار آفات الصحة العامة في مناطق أبوظبي كافة. ويمكن لأفراد المجتمع وأصحاب المزارع والعزب الحصول على خدمات مكافحة الآفات من خلال التواصل مع مركز حكومة أبوظبي عبر الرقم 800555 أو تقديم طلب عبر منصة «تم».

وحول انتقال خدمات مكافحة آفات الصحة العامة، قال الدكتور أحمد الخزرجي، المدير العام بالإنابة لمركز أبوظبي للصحة العامة: «يحرص مركز أبوظبي للصحة العامة على المساهمة في جودة حياة أفراد المجتمع في أبوظبي والصحة المجتمعية وضمان سلامتهم ورفاههم من خلال تقديم خدمات مكافحة الآفات ونواقل الأمراض وفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية، من خلال فرق متخصصة وخبيرة، باستخدام معدات وتقنيات متطورة لرصد ومكافحة آفات الصحة العامة ونواقل الأمراض، انطلاقاً من الدور المحوري لمكافحة الآفات في الوقاية من انتشار الأمراض المعدية والحفاظ على الصحة العامة».

وسيعمل المركز على توفير وتقديم برامج تطوير وتأهيل المتخصصين في مجال مكافحة الآفات بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين مما يعزز من قدراتهم وكفاءتهم، إضافة إلى تعزيز منظومة البحث العلمي ذات العلاقة بتشخيص وتصنيف نواقل الأمراض وتطوير سبل المكافحة المثلى عن طريق التجارب البحثية، المخبرية والحقلية، وتقييم الكفاءة الحيوية لمواد المكافحة والمبيدات وتطوير مراكز نقل المعرفة البحثية العلمية إلى الفنيين والجمهور، كما سيقوم المركز بإطلاق حملات مجتمعية لتعزيز وعي الجمهور بأهمية مكافحة آفات الصحة العامة ودوره الأساسي باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، والتي تسهم بشكل فاعل في الحد من تكاثر نواقل الأمراض والآفات الأخرى.

وقالت الدكتورة فريدة الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الأمراض المعدية في مركز أبوظبي للصحة العامة: «سيتولى مركز أبوظبي للصحة العامة مهام التعامل مع البلاغات الواردة فيما يخص تكاثر وانتشار آفات الصحة العامة في المناطق المفتوحة، بالإضافة إلى الإشراف على تصاريح عمليات مزاولة المهنة للأنشطة كافة المتعلقة بمكافحة آفات الصحة العامة في الإمارة، كما سيتولى إدارة تنظيم وتداول مبيدات آفات الصحة العامة وضمان استخدامها بالشكل الأمثل والآمن والتقيد بالإجراءات والمحاذير المرافقة لها والمتعلقة بالسلامة الشخصية والمجتمعية والبيئية كجزء لا يتجزأ من منظومة مكافحة آفات الصحة العامة في الإمارة».

ويهدف المركز إلى تطوير منظومة الرصد والتحري للأمراض المعدية، وذلك عن طريق الربط المباشر لمعلومات وإجراءات الفحص والتحري للأمراض المعدية مع المعلومات حول انتشار نواقل الأمراض، ما سيساعد ويسهم في توفير إدارة فعالة للحيلولة دون انتشار الأمراض المعدية في الإمارة، بحيث يتم وفق ذلك تنفيذ إجراءات مكافحة نواقل الأمراض حسب التوزيع الجغرافي والمكاني.

وقد انتقلت خدمات مكافحة آفات الصحة العامة من شركة أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»، إلى مركز أبوظبي للصحة العامة، وتتضمن مكافحة الآفات الناقلة للأمراض التي تتنقل عن طريق البعوض والذباب والقوارض والقراد وغيرها، وكذلك الآفات الخطرة كالأفاعي والعقارب والعناكب السامة والدبابير. فيما تواصل «تدوير» تولي خدمات إدارة النفايات.