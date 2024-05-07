رئيس الدولة يتلقى هاتفياً تعازي رئيس وزراء باكستان بوفاة طحنون بن محمد

ابوظبي - سيف اليزيد - تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم اتصالاً هاتفياً من دولة محمد شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية..أعرب خلاله عن خالص تعازيه ومواساته إلى سموه بوفاة الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان «رحمه الله».

كما قدم رئيس الوزراء الباكستاني التعازي إلى أسرة الفقيد وعموم آل نهيان الكرام في فقيد الإمارات الكبير.

من جانبه أعرب صاحب السمو رئيس الدولة عن شكره وتقديره لما أبداه دولة محمد شهباز شريف من مشاعر طيبة تجاه المغفور له الشيخ طحنون بن محمد والإمارات وشعبها.