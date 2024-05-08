«تصفير البيروقراطية الحكومية» في ورشة عمل بجامعة الإمارات

ابوظبي - سيف اليزيد - العين (وام)

نظمت جامعة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، ورشة عمل خاصة حول «برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية»، وذلك بحضور معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى للجامعة، وبحضور عدد من القيادات الأكاديمية والإدارية وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام في الجامعة.

وقال الدكتور غالب البريكي، مدير جامعة الإمارات بالإنابة، خلال كلمته الافتتاحية للورشة: «نطمح من خلال العمل الوطني الهادف، والمواكب لتطور متطلبات تقنيات العصر المتسارعة، والرؤية الشاملة لبرنامج البيروقراطية الحكومية، إلى مواجهة التحديات وابتكار وتطبيق الحلول الكفيلة بدعم تبسيط وتقليص الإجراءات في الجهات الحكومية، ويتجلى ذلك في ترجمة هذه التوجهات إلى منهج عمل وطني مستدام، وبما يتوافق مع منظومة العمل الوطني، والكفاءات والجودة والمرونة، لتأدية العمل في كافة مرافق ومؤسسات الدولة، والحرص على ترسيخ هذه التجربة الوطنية الرائدة، وتسهيل سبل الحياة على المتعاملين، وتعزيز البيئة المحفزة للعمل الحكومي المبدع، وجذب أصحاب الأفكار الواعدة والذكية، والذي بات في مقدمة الأولويات الوطنية».