سالم القبيسي مدير وكالة الإمارات للفضاء: أبوظبيتكنولوجيا الفضاء تحمل مفتاح التنمية المستدامة

ابوظبي - سيف اليزيد - آمنة الكتبي (دبي)

كشف سالم بطي سالم القبيسي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، أن تكنولوجيا الفضاء تحمل مفتاح التنمية المستدامة، مؤكداً أن الدول تجتمع معاً لتعزيز الابتكار، من خلال إقامة الشراكات وتبادل المعرفة، جاء ذلك خلال مشاركة الوكالة في المؤتمر الإقليمي لتكنولوجيا الفضاء 2024، والذي أقيم بالعاصمة التركية أنقرة، للاطلاع على أبرز التجارب وتبادل الخبرات حول مستقبل قطاع الفضاء، والفرص المتاحة لتعزيز استكشاف الفضاء من خلال التعاون الدولي.

وخلال المشاركة، سلط مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، في جلسة حوارية بعنوان: «تطوير النظام الفضائي في وسط أوراسيا وفرص التعاون الدولي»، الضوء على دور برنامج الإمارات الوطني للفضاء في تعزيز نمو القطاع وتبادل المعرفة وبناء القدرات الوطنية، كما استعرض بعض جوانب النسخة الثانية من حوار أبوظبي للفضاء المزمع انعقاده في الربع الأخير من 2024.

وقال القبيسي: «يضع التعاون الدولي في مجال الفضاء الأساس لمستقبل أكثر إشراقاً واستدامة، وتُظهر شراكاتنا مع البلدان التزامنا الثابت بالتعاون الدولي، بالإضافة إلى تسهيل الاستكشاف المشترك، تدعم هذه الشراكات أيضاً التقدم في علوم وتكنولوجيا الفضاء، من خلال تشجيع تبادل المعلومات».

وأضاف: «اتفقت وكالة الفضاء الإماراتية مع وكالة الفضاء التركية، بحسب اتفاقية تم توقيعها في يوليو 2022 على تطوير قدرات مشتركة لمركبات الإطلاق للأغراض التجارية، حيث تعمل الاستثمارات في الفضاء على تحفيز الابتكار، وتضع دولة الإمارات العربية المتحدة في طليعة الأبحاث على نطاق عالمي».

شراكة استراتيجية

تابع مدير وكالة الإمارات للفضاء: «من خلال شراكاتنا الاستراتيجية وتعاوننا مع الدول، في جميع أنحاء العالم، معاً، يمكننا بناء مستقبل، حيث الإمكانات لا حدود لها، ويستفيد منها الجميع».

حوار

تعتزم وكالة الإمارات للفضاء تنظيم النسخة الثانية من «حوار أبوظبي للفضاء» في نهاية العام الجاري، بعد نجاح أعمال النسخة الأولى من حوار أبوظبي للفضاء، الأول من نوعه عالمياً، بمشاركة وزارتي الخارجية والتعاون الدولي والدفاع، على مدى يومين، بمشاركة واسعة من أكثر من 300 صانع قرار، وممثل عن وكالات الفضاء ووزراء وشركات متخصصة عالمية من أكثر من 47 دولة.