الامارات | بلدية الشارقة: ربط بطاقات "ذوي الإعاقة" بنظام المواقف العامة الرقمي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت بلدية مدينة الشارقة تطوير وتحديث خدماتها باستمرار لمواكبة التحول الرقمي في الإمارة وحرصها على التسهيل والتيسير على جمهور المتعاملين لإنجاز الخدمة بالسرعة اللازمة، ولذا عملت البلدية على ربط بطاقات الأشخاص ذوي الإعاقة بنظام المواقف العامة والاستغناء عن وضعها على واجهة المركبة الأمامية لتصبح هذه البطاقات مسجلة لدى البلدية بصورة افتراضية، ما يعزز من سهولة قراءة لوحات مركباتهم من قبل مركبات المسح الرقمي.

وفي هذا السياق أكد مدير إدارة المواقف العامة في بلدية مدينة الشارقة حامد القائد، أن البلدية تسعى بشكل مستمر لتسهيل استخدام مواقف مدينة الشارقة من قبل ذوي الإعاقة وذلك من خلال تسجيل مركباتهم في نظام المواقف المتكامل، وبالتالي استخدامهم لجميع المواقف دون وضع أي تصريح على واجهة المركبة، الأمر الذي يجنب المتعاملين الوقوع في مخالفات المواقف الناتجة عن نسيان وضع التصريح الصادر من جهات الاختصاص.

وأفاد القائد بأن البلدية تعتمد بشكل كبير على التفتيش الذكي لخدمة المواقف العامة باستخدام مركبات المسح الرقمي وهي مركبات ذكية تقرأ لوحات المركبات باستخدام كاميرات علوية فائقة الجودة، وترصد تجاوزات المواقف العامة وتعمل على تحويل الملاحظات والتجاوزات إلى النظام ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل المفتشين.

وأوضح القائد، أن مركبات المسح الرقمي تقرأ لوحات المركبات فقط، ولذا فإن البطاقات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة على الواجهة الأمامية للمركبة لا تدخل ضمن نطاق القراءة لهذه المركبات، مشيراً إلى أن هذه الخدمة الجديدة تضيف مزيداً من المرونة لذوي الإعاقة عند استخدام مواقف مدينة الشارقة وتوفر عليهم الوقت والجهد دون الحاجة لوضع البطاقة على واجهة المركبة، حيث سيتم التعرف على تصريح الإعاقة بشكل تلقائي من خلال عملية المسح الرقمي.

وأكد مدير إدارة المواقف العامة، أن تسجيل الأشخاص ذوي الإعاقة في هذه الخدمة يحد من أية أخطاء خلال قراءة اللوحات، ويعزز من سهولة عملية التفتيش، بحيث يتم قراءة اللوحة من قبل مركبة المسح الرقمي أو من خلال المفتشين، وبالتالي التأكد من أن المركبة مسجلة في نظام المواقف العامة للأشخاص ذوي الإعاقة، وهو ما يشبه نظام الاشتراك السنوي الذي توفره البلدية للمتعاملين، مشيراً إلى ضرورة التسجيل في النظام من قبل كافة الأفراد الحاصلين على بطاقة تفيد أنهم من فئة ذوي الإعاقة تفادياً لأية صعوبات في عملية التفتيش أو تعرضهم للمخالفة، حيث تعتبر عملية التسجيل سهلة وميسرة تتم من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني ثم اختيار خدماتنا الإلكترونية والذكية ثم اختيار خدمات إدارة المواقف العامة واستكمال باقي الإجراءات ورفع المستندات المطلوبة.