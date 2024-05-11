فيديو.. المستشفى الميداني الإماراتي في غزة عالج 20 ألف وأجرى 1745 جراحة

ابوظبي - سيف اليزيد - يواصل المستشفى الميداني الإماراتي في قطاع غزة استقبال المصابين والجرحى. فقد استقبل المستشفى، خلال الأيام القليلة الماضية ما يزيد على 105 جرحى ومصابين أجرى خلالها أكثر من 50 عملية جراحية دقيقة.

مريض يتلقى العلاج في المستشفى الميداني في غزة

بذلك، يصل إجمالي الحالات التي استقبلها المستشفى، منذ افتتاحه حتى اليوم، إلى 20674 حالة. وبلغ عدد العمليات الجراحية، التي تم إجراؤها، 1745عملية.