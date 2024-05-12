وصل إلى المنامة على رأس وفد.. ذياب بن محمد بن زايد ينقل تعازي رئيس الدولة في وفاة عبدالله بن سلمان

ابوظبي - سيف اليزيد - نقل سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، تعازي ومواساة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى عموم آل خليفة الكرام في وفاة معالي الشيخ عبدالله بن سلمان بن خالد آل خليفة.

جاء ذلك خلال استقبال معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، وزير الديوان الملكي، اليوم، لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق.

وقدم سموه واجب العزاء لإخوان وأبناء الفقيد وعموم آل خليفة الكرام، معرباً سموه عن صادق تعازيه ومواساته، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمهم جميل الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء إلى جانب سموه الوفد المرافق الذي ضم: معالي عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، ومعالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي عبد الله بن مهير الكتبي، وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ، وزير دولة، ومعالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، ومعالي حمد بن مبارك الشامسي، وزير دولة، ومعالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، وعددا من المسؤولين.