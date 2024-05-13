الامارات | إعادة انتخاب الإمارات لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقرت الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، إعادة انتخاب دولة الإمارات العربية المتحدة لعضوية المجلس التنفيذي للفترة المقبلة، 2024-2026، وذلك على هامش اجتماع الدورة العادية الـــ 58 للجمعية، والذي اختتم أعماله في القاهرة، بمشاركة وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية عهود بنت خلفان الرومي.

وكان من أبرز قرارات اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية التجديد لمجلسها التنفيذي، لمدة عامين، وبعضوية الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية، وسلطنة عمان، والكويت، والسودان.

وشاركت دولة الإمارات في اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية في دورته العادية الـ 117، والذي عقد في القاهرة، حيث جرى خلاله مناقشة أبرز القضايا والحلول ذات العلاقة بتنمية وتطوير رأس المال البشري الحكومي في الدول العربية، واستعراض أفضل التجارب الإدارية، والخبرات والممارسات الناجحة في مجال إدارة وتمكين الموارد البشرية، بين الدول الأعضاء.

ترأس وفد حكومة الإمارات، عهود بنت خلفان الرومي، وضم مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومي ليلى عبيد السويدي ، والمدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة إبراهيم فكري.

وأكدت الرومي في كلمتها خلال الاجتماع، حرص حكومة دولة الإمارات على المشاركة الفاعلة في صناعة مستقبل الإدارة الحكومية العربية، وبناء رأس المال البشري الحكومي العربي، وتمكينه بالمهارات المستقبلية اللازمة للنهوض بالإدارة الحكومية العربية، وتعزيز جاهزيتها للمستقبل، لمواكبة المتغيرات العالمية المتسارعة.

وشارك في الاجتماع الوزراء المسؤولون عن التنمية الإدارية في الدول العربية، حيث جرى خلاله مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومنها؛ متابعة تنفيذ القرارات السابقة للمجلس التنفيذي، واستعراض إنجازات ونتائج تطبيق استراتيجية المنظمة خلال العام الماضي، وخطتها وموازنتها للعام المقبل.