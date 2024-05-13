رئيس الدولة يهنئ رئيس جمهورية تشاد الانتقالي بمناسبة انتخابه رئيساً

ابوظبي - سيف اليزيد - بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى فخامة الفريق محمد إدريس ديبي اتنو، الرئيس الانتقالي لجمهورية تشاد بمناسبة انتخابه رئيساً لجمهورية تشاد.