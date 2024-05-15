ولي عهد الشارقة يستقبل الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، صباح اليوم، الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالشارقة، وذلك في مكتب سمو الحاكم.

وأثنى سموه خلال اللقاء على العمل الكبير الذي قدمه الفريق والفرق الفرعية التابعة له والجهات المحلية والاتحادية والمؤسسات الخاصة والمتطوعين من أفراد المجتمع الذين تواجدوا في ميدان العمل ولبوا وتفانوا في مساعدة إخوانهم المتأثرين، مثمناً تضحياتهم وتركهم منازلهم وعوائلهم ومسائلهم الشخصية في مثل هذه الظروف الاستثنائية والتعامل مع الحالات والتقلبات الجوية المختلفة أبرزها المنخفض الجوي الذي شهدته الدولة وسجلت خلاله كميات مطرية غير مسبوقة.

وأشاد سمو ولي عهد الشارقة بالتعاون بين الدوائر والهيئات الحكومية المحلية والاتحادية والجهود المبذولة في مختلف القطاعات للتعامل مع الحالات الواردة وفق خطط مُحكمة وموضوعة لإدارة الأزمات والكوارث، عملت عليها كوادر بشرية مدربة ومؤهلة ومخلصة ساهمت في رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع من خلال التكاتف والتلاحم لتقديم يد العون والتطوع لمساعدة المتأثرين من الحالة الجوية.

وأكد سموه دعم القيادة الرشيدة ووقوفها مع جميع أفراد المجتمع لتلبية احتياجاتهم الضرورية مثل توفير السكن الملائم وإيواء المتضررين وتوزيع الاحتياجات الرئيسية من مأكل وملبس لكل أسرة ما يضمن لهم العيش الكريم في ظل الظروف التي مرت بهم، متمنياً للجميع التوفيق والسلامة.

واستمع سموه لشرحٍ من الفريق المحلي حول الجهود التي تمت خلال الفترة السابقة وأبرز القرارات التي أتخذت منها تطبيق آلية العمل والدراسة عن بعد في الجهات الحكومية والمدارس الخاصة في الإمارة، الأمر الذي ساهم في تفادي الكثير من الخسائر المادية، إضافة إلى التزام المواطنين والمقيمين بالتعليمات الواردة من الفريق المحلي ومشاركتهم لفرق العمل خلال فترة المنخفض.

حضر اللقاء كل من الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي رئيس دائرة شؤون الضواحي، وعدد من كبار المسؤولين رؤساء ومديري الدوائر الحكومية.