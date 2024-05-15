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المجلس الوطني الاتحادي يعقد جلسة الأربعاء المقبل

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ابوظبي - سيف اليزيد - يعقد المجلس الوطني الاتحادي يوم الأربعاء المقبل جلسته الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر، في مقره بأبوظبي، يناقش خلالها موضوع سياسة الحكومة بشأن تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لدعم القطاع الصناعي.

ويوجه سؤالين إلى ممثلي الحكومة ويطلع على، رسالة واردة من الحكومة بشأن الموافقة على مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن جودة حياة الكادر التعليمي وتأثيرها على مخرجات العملية التعليمية، للإحالة إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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