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رئيس الدولة يجري اتصالاً مع رئيس كازاخستان

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ابوظبي - سيف اليزيد - بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم خلال اتصال هاتفي مع فخامة قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان، علاقات الصداقة الوثيقة وأوجه التعاون المشترك بين البلدين وفرص تنميته إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات التي تخدم مصالحهما المتبادلة.
وهنأ سموه، خلال الاتصال، الرئيس قاسم جومارت توكاييف بمناسبة ذكرى يوم ميلاده، متمنياً له دوام الصحة والسعادة والعمر المديد.
من جانبه، أعرب رئيس كازاخستان عن شكره لسموه لتهنئته، معبراً عن تقديره لما أبداه من مشاعر طيبة عبرت عما يجمع البلدين من علاقات راسخة. وتمنى فخامته لدولة الإمارات مزيداً من التقدم والازدهار في ظل قيادة صاحب السمو رئيس الدولة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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