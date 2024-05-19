انطلاق التصفيات التمهيدية لمسابقة الشيخ راشد بن محمد لأجمل ترتيل

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

انطلقت أمس التصفيات التمهيدية لجميع فئات مسابقة الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم لأجمل ترتيل في نسختها السابعة عشرة 1445ه/2024 وذلك بمقر جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم بمنطقة الممزر بدبي وتتضمن فئات «البراعم»، و«الفتيان»، و«الشباب»، و«الأئمة والخطباء والوعاظ ومقيمي الشعائر»، وفئة الأذان. تستهدف المسابقة اكتشاف المواهب والأصوات القرآنية ورعايتها وتأهيلها وتشجيع أصحابها وتعزيز مكانتهم في المجتمع وتقديمهم بوصفهم نماذج متميزة لقراء المستقبل.

وتقدم المستشار إبراهيم بوملحه مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة بالشكر والتقدير للدعم الكبير والرعاية الكريمة والاهتمام الذي تحظى به المسابقة وجميع فعاليات الجائزة من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وحرمه سمو الشيخة هند بنت مكتوم آل مكتوم. وعقدت وحدة المسابقات اجتماعاً لأصحاب الفضيلة أعضاء لجان تحكيم المسابقة في جميع فروعها، وقدم محمد علي الحمادي مدير الموارد البشرية وتقنية المعلومات رئيس وحدة المسابقات بالجائزة شرحا وافياً للائحة تحكيم المسابقة القرآنية، وطريقة تسجيل الدرجات، وترشح المتسابقين للتصفيات النهائية.