الامارات | “الشؤون الإسلامية": إجراءات تطويرية على نظام الحج في الدولة اعتباراً من 2026

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة اعتزامها البدء في تطبيق إجراءات تطويرية جديدة على نظام الحج في الدولة اعتباراً من العام المقبل (2026)، موضحة أن الإجراءات التطويرية الجديدة تشمل مراجعة شاملة لنظام تصاريح الحج بما يتوافق مع الاستراتيجية التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات لتصفير البيروقراطية.

وأعلنت الهيئة، في رسالة وجّهتها للمجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته المنعقدة صباح اليوم، أنها تسعى لزيادة مخصصات دولة الإمارات من تصاريح الحج، من خلال التفاوض مع الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية، خصوصاً وأن حصة دولة الإمارات ثابتة منذ 5 سنوات مضت.