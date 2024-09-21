الامارات | «تنمية الموارد البشرية الإماراتية» في دبي و«جافزا» توقعان مذكرة لتعزيز التوطين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي مذكرة تفاهم مع سلطة المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، لإنشاء إطار عمل يهدف إلى زيادة توظيف المواطنين الإماراتيين في الشركات العاملة داخل «جافزا».

وتهدف الشراكة إلى تزويد مواطني دولة الإمارات بالمهارات اللازمة للتفوق في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، مثل اللوجستيات وعمليات الموانئ وإدارة سلاسل التوريد، وهو ما يدعم طموح دولة الإمارات في أن تصبح مركزاً عالمياً للخدمات اللوجستية.

وقّع مذكرة التفاهم نائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي مدير عام دائرة الموارد البشرية في دبي، عبدالله علي بن زايد الفلاسي، والرئيس التنفيذي المدير العام - دي بي ورلد، دول مجلس التعاون الخليجي، عبدالله بن دميثان.

وتعكس هذه الشراكة التزام الجهتين المشترك دعم أهداف التوطين، وتزويد المواطنين بالمهارات المطلوبة للتفوق في مختلف القطاعات.

وسيعمل مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية و«جافزا» معاً لتعزيز توظيف المرشحين المواطنين المؤهلين في المناصب المناسبة وبرامج تطوير المسار الوظيفي مع الشركات التي تتخذ من «جافزا» مقراً لها. كما ستشجع الشراكة الإماراتيين على المشاركة في التدريب العملي والمهني، ما يعزز خبراتهم العملية، ويسهل انتقالهم إلى سوق العمل. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تنظيم معارض التوظيف لتسليط الضوء على فرص العمل المتاحة، ما يوفر فرصة لعرض الوظائف المتاحة مع الشركات الموجودة في «جافزا».

وقال رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري: «إن شراكتنا مع (جافزا) تمثل خطوة مهمة نحو توسعة نطاق مسارات الوظائف للمواطنين في الصناعات الحيوية، مثل اللوجستيات والتجارة، وذلك من خلال الاستفادة من خبرات (دي بي ورلد) و(جافزا) الواسعة ومواردها، نسعى إلى إنشاء برامج تطوير مخصصة تزوّد المواطنين بالمهارات والمعرفة اللازمة لتحقيق النجاح على المدى الطويل».

من جانبه، قال عبدالله بن دميثان: «في (دي بي ورلد) يعد تطوير المواهب المحلية محور استراتيجيتنا. ونظراً لأن (جافزا) تعد محركاً اقتصادياً رئيساً لدبي، وواحدة من أبرز المناطق الحرة على مستوى العالم، فإن هذا التعاون سيفتح الأبواب أمام فرص جديدة لمواطني دولة الإمارات، ويؤكد التزامنا تطوير قوة عاملة إماراتية تنافسية، ما يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية».

وتُعد «جافزا» موطناً لأكثر من 10700 شركة، بما في ذلك أكثر من 100 شركة ضمن قائمة «فورتشن 500»، ما يخلق منظومة عمل نابضة بالحياة ومتنوعة، توفر للإماراتيين فرصة فريدة للتفاعل مع مجموعة واسعة من الصناعات والقطاعات، بدءاً من اللوجستيات والتجارة إلى التكنولوجيا المتطورة والاستدامة، وتعمل «جافزا» كحاضنة مثالية للمواهب، ما يجعلها بيئة مثالية للإماراتيين لاستكشاف حياتهم المهنية وتنميتها.

وسيضمن مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية أيضاً استفادة المواطنين الذين يتم توظيفهم من قبل الشركات في «جافزا» من «نافس»، برنامج تنافسية الكوادر الإماراتية، من خلال دمجهم في مبادراته وحوافزه.