الامارات | إطلاق النسخة الـ 12 من مبادرة «حُماة العَلم»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت مؤسسة وطني الإمارات فعاليات النسخة الـ12 من مبادرة «حُماة العَلم» التي تستمر حتى 31 أكتوبر المقبل، وتغطي إمارات الدولة كافة، بهدف تعزيز ثقافة احترام علم الدولة باعتباره جزءاً لا يتجزأ من ملامح الهوية الوطنية، وتأكيداً على أن المواطنة الصالحة تقوم على الممارسات والسلوكيات الحميدة التي يجب على جميع فئات المجتمع الالتزام بها.

تستهدف مبادرة «حماة العلم» المؤسسات الحكومية والخاصة والمدارس والجامعات والمنازل في الدولة، للتعريف بطرق المحافظة على هيبة العلم ومراسمه التي يجب الانتباه إليها.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات، ضرار بالهول الفلاسي: «نؤكد من خلال تجديدنا لمبادرة (حُماة العَلم) للعام الـ12 على التوالي أهمية تعزيز ثقافة احترام العَلم والحفاظ عليه، الأمر الذي يمثل انعكاساً لالتزامنا بتعزيز قيم المواطنة الصالحة، وترسيخ ملامح الهوية الوطنية».