افتتاح مؤتمر «آيروس» في أبوظبي اليوم

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا افتتاح النسخة الـ36 من المؤتمر الدولي للروبوتات والأنظمة الذكية «آيروس 2024»، للمرة الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم في أبوظبي، لتسليط الضوء على قدرات الروبوتات وأنظمة النقل الذكية التي تشهد تطوراً متسارعاً في المنطقة.

ويجمع مؤتمر «آيروس 2024»، الذي يُقام ابتداءً من 14 إلى 18 أكتوبر 2024 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» والذي ينعقد بدعم من مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض وجهاتٍ أخرى، آلاف الباحثين والأكاديميين والشركات الكبرى الرائدة والمتخصصة في هذا القطاع من جميع أنحاء العالم. يُقام مؤتمر «آيروس» 2024، والذي يُعد أحد أكبر المؤتمرات البحثية المعنية بالروبوتات وأهمها في العالم، تحت شعار: «روبوتات للتطوير المستدام»، ويوفر منصة لمجتمع الروبوتات الدولي تهدف إلى تبادل المعارف والأفكار حول أحدث التطورات في مجال الروبوتات والآلات الذكية، حيث ستركز أربع جلسات نقاشية وأكثر من 20 كلمة يلقيها متحدثون بارزون على المجالات المختلفة للروبوتات.

وتتضمن العديد من العروض البحثية الشفوية والمطبوعة أحدث التوجّهات في مجالات تكنولوجيا الروبوتات المتطورة، حيث يقدم مجموعة من الباحثين الرائدين وخبراء القطاع ما مجموعه 3.753 ورقة بحثية من 60 دولة، منها أكثر من 1.000 ورقة بحثية مقدمة من الصين وما مجموعه 777 مقدمة من الولايات المتحدة الأميركية و302 ورقية بحثية مقدمة من ألمانيا وما يصل إلى 253 ورقة بحثية من اليابان، و173 ورقة بحثية مقدمة من كلٍّ من المملكة المتحدة وكوريا الجنوبية، في حين تتصدر دولة الإمارات جميع دول المنطقة. وسيشمل المؤتمر 13 منتدىً، إلى جانب ثمانية مسابقات وتحديات ذات مستوى عالمي تتطرّق إلى جوانب مختلفة من مجال الروبوتات والأنظمة الذكية ومعرض آيروس، إضافةً إلى معرض خاص بالوظائف. يتمحور كلٌّ من المؤتمر والمعرض حول الجيل القادم من الروبوتات المستدامة، وستمثّل أحدث تكنولوجيات الروبوتات ومنتجاتها جانباً مهمّاً من المؤتمر الدولي الكبير الذي يشمل عروضاً بحثية مطبوعة وخطابات وحلقات نقاشية وفعاليات تواصلية.

الرعاة

يتم تنظيم هذا الحدث تحت رعاية جمعية الروبوتات والأتمتة التابعة لجمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات وجمعية الروبوتات اليابانية وجمعية مهندسي الأجهزة والتحكم ومؤسسة التكنولوجيا الجديدة وجمعية الإلكترونيات الصناعية التابعة لجمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات.

ويُعتبر معهد التكنولوجيا والابتكار في أبوظبي الراعي الاستراتيجي لـ«آيروس 2024»، فيما يقدم كل من شركة أستريبوت وهيئة كهرباء ومياه دبي الرعاية البلاتينية، وتمثل كل من مؤسسة دبي للمستقبل وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي رعاة ذهبيين للمؤتمر. أما قائمة الرعاة الفضيين، فتشمل كلّاً من شركة نوكوف موشن كابتشر ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية، كما يعتبر معهد بكين للتكنولوجيا شريكاً جامعياً. من جهة أخرى، ستنضم كلٌّ من ديب للربوتوتات وشركة آي تي تي لخدمات إدارة المشاريع إلى 11 شركة ناشئة تستعرض ابتكاراتها في مجال الروبوتات.