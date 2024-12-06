رئيس الدولة ورئيس وزراء منغوليا: تحقيق أهداف التنمية المشتركة

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومعالي أويون إردين لوفسانا مسراي، رئيس وزراء جمهورية منغوليا، أمس، جوانب العلاقات الثنائية وفرص تطويرها، خاصة في المجالات التنموية، بما يعود بالخير والنماء على البلدين وشعبيهما.

ورحب صاحب السمو رئيس الدولة، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي، بمعالي رئيس وزراء منغوليا، الذي يقوم بزيارة عمل إلى دولة الإمارات والوفد المرافق له، وحمّله تحياته إلى فخامة خوريلسوخ أوخنا، رئيس منغوليا، وتمنياته له بدوام الصحة والسعادة، فيما نقل معالي أويون إردين لوفسانا مسراي، إلى سموه، تحيات الرئيس المنغولي وتمنياته لدولة الإمارات بالمزيد من التقدم والازدهار.

واستعرض صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس وزراء منغوليا، مجالات التعاون بين البلدين والعمل المشترك على تعزيزها واستثمار الفرص المتاحة في هذا الشأن، خاصة في مجالات التجارة والاقتصاد والطاقة المتجددة والبنية التحتية والعمل المناخي والسياحة وغيرها.

وتطرق الجانبان، خلال اللقاء، إلى عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك، مؤكدين أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية من أجل تعزيز أسباب السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

وأكد صاحب السمو رئيس الدولة، أن العلاقات الثنائية تشهد تطوراً ملحوظاً، وأن دولة الإمارات تعمل على تعزيزها بما يحقق أهداف التنمية المشتركة في البلدين، مشيراً سموه إلى التعاون بين البلدين من خلال «منظمة شنغهاي للتعاون» التي انضمت إليها الإمارات شريك حوار، بينما تتمتع منغوليا فيها بوضع مراقب، من منطلق إيمان الدولة بأهمية العمل الدولي متعدد الأطراف في تحقيق الأهداف العالمية المشتركة لمصلحة الجميع.

من جانبه، عبر رئيس وزراء جمهورية منغوليا عن شكره لصاحب السمو رئيس الدولة على حفاوة الاستقبال، مؤكداً حرص بلاده على دفع العلاقات مع الإمارات إلى الأمام في المجالات المختلفة، والبناء على ما تحقق في مسار هذه العلاقات خلال السنوات الماضية.

حضر اللقاء سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ، وزير دولة، وسلطان الشامسي، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، ومحمد سلطان النعيمي، سفير الدولة لدى منغوليا، وعدد من كبار المسؤولين، كما حضره الوفد المرافق لرئيس وزراء منغوليا.