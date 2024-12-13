الامارات | الإمارات تدعو إلى العمل الجماعي لمواجهة الأزمات التي يواجهها العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 13 ديسمبر 2024

أكدت معالي نورة الكعبي وزيرة دولة خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر السياسات العالمي السابع عشر في أبوظبي على أهمية التعاون الدولي في مواجهة التحديات القائمة. كما شددت معاليها على التزام دولة الإمارات بالحوار والدبلوماسية وتعزيز التطور المستدام، ودعت إلى العمل الجماعي لمواجهة الأزمات التي يواجهها العالم بما في ذلك التوترات الجيوسياسية وتغير المناخ.

ومع استضافة دولة الإمارات لهذا الحدث المرموق للمرة الرابعة، قالت معالي الكعبي: "إن دولة الإمارات تقوم بدورها كشريك في بناء الجسور وترسيخ السلام والازدهار. كما نؤكد التزامنا بتوطيد التعاون وتشجيع الابتكار بناءً على القيم التي توحدنا جميعاً".