الامارات | مدة الصيام تزيد 41 دقيقة في نهاية رمضان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن شهر مارس الجاري، يعد الشهر الأخير من أشهر الشتاء، إذ تبدأ معه درجات الحرارة في الارتفاع، خصوصاً خلال النصف الثاني منه، حيث يبدأ فصل الربيع جغرافياً في 21 من مارس الجاري، بتعامد الشمس على خط الاستواء، ثم بعد ذلك تتجه ظاهرياً شمالاً نحو مدار السرطان.

وأشار إلى أن عدد الساعات من أذان الفجر إلى الغروب في بداية الشهر تصل إلى 13 ساعة تقريباً في بداية الفترة وتزيد تدريجياً، ومع تقدم أيام رمضان المبارك تصل إلى 13 ساعة و41 دقيقة تقريباً في نهاية الشهر، وذلك حسب مدينة أبوظبي وضواحيها، فيما قد تزيد أو تقل المدة ببضع دقائق، سواء في بداية الشهر أو نهايته، حسب الموقع.

وتوقع المركز في نشرته الشهرية أن يكون الطقس في نهار رمضان معتدل الحرارة على معظم المناطق، وتميل درجات الحرارة إلى الارتفاع في النصف الثاني، ويكون لطيف الحرارة بوجه عام في معظم ليالي الشهر المبارك، ومائلاً إلى البرودة في النصف الأول منه على الدولة خلال الليل وعند ساعات الفجر.

ولفت إلى تأثر الدولة بمرور منخفضات جوية سطحية وعلوية متجهة من الغرب إلى الشرق، وفي بعض الحالات تتعمق المنخفضات الجوية في طبقات الجو العليا على المنطقة، ما يؤدي إلى تكون سحب ركامية مصحوبة بأمطار ورياح نشطة مثيرة للغبار والأتربة، خصوصاً على المناطق المكشوفة.

وأشار إلى أن الرياح السائدة تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على آخر الليل والصباح، تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية في فترتَي الظهيرة والمساء بتأثير دورة نسيم البر والبحر.