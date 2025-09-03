في استجابة فورية.. فريق من "قيادة العمليات المشتركة" وفريق "البحث والإنقاذ" يغادران إلى أفغانستان

ابوظبي - سيف اليزيد - تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة،"حفظه الله"، غادر اليوم فريق من قيادة العمليات المشتركة وفريق البحث والإنقاذ الإماراتي أرض الدولة متجهين إلى أفغانستان، لبدء مهام البحث والإنقاذ ومساندة المتضررين جراء الزلزال الذي ضرب المناطق الشرقية من البلاد.

وسيبدأ الفريق فور وصوله في تنفيذ عمليات التقييم الميداني بالتنسيق مع السلطات المحلية، بما يضمن تعزيز كفاءة جهود البحث والإنقاذ، وتوسيع نطاق الاستجابة، وتوفير الدعم اللوجستي والإغاثي للمناطق المتضررة، والعمل على إنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح وانتشال الناجين من تحت الأنقاض.



وتتزامن جهود فريق البحث والإنقاذ الإماراتي مع إرسال الدولة عبر ذراعها الإنساني، هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مساعدات إنسانية عاجلة تضم مواد إغاثية أساسية ومستلزمات طبية وخيام إيواء، بهدف دعم المتضررين والجرحى والمصابين، والتخفيف من آثار الكارثة على العائلات المنكوبة.

ويأتي ذلك في إطار استجابة دولة الإمارات الإغاثية الفورية للمتضررين من الكوارث الطبيعية والأزمات المختلفة، انطلاقاً من مسؤولياتها الدولية ورسالتها الإنسانية، وحرصها الدائم على سرعة مد يد العون لمساعدة المنكوبين والمحتاجين في مختلف أنحاء العالم.