"مجلس الإفتاء الشرعي" يوضح الأحكام الفقهية لظاهرة الخسوف

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن مركز الفلك الدولي، اليوم السبت، أن المنطقة ستشهد مساء يوم غد الأحد 2025/09/07 خسوفاً كلياً للقمر.

في هذا السياق، أوضح مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، المعاني الشرعية والأحكام الفقهية والإفتائية لهذه الظاهرة الكونية.

وقال المجلس، في منشورات على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، إن الخسوف "هو غياب ضوء القمر أو جزء منه بسبب حيلولة الأرض بينه وبين الشمس. وهو آية من آيات الله تعالى تذكر الناس بقدرته تعالى وعظمة ملكوته".

كما تحدث المجلس عن صلاة الخسوف وحكمها وصفتها ومكان أدائها. وقال إن سببها "خسوف القمر خسوفا كليا أو جزئيا، إلا إذا كان الجزء المخسوف منه قليلا بحيث لا يظهر للناس، وإنما يدركه أهل الاختصاص في علم الفلك فلا تصلى حينئذ لعدم تحقق السبب".

وأورد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي دعاء يقرأ بعد صلاة الخسوف.