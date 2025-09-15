65 مجمعاً للألعاب و11 حديقة مطورة في الظفرة

ابوظبي - سيف اليزيد - إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

تنفذ بلدية منطقة الظفرة خطة متكاملة للتوسع في نشر المسطحات الخضراء وحدائق الحارات والمماشي الجديدة في عدد من مدن المنطقة لتوفير متنفس طبيعي للأسر والعائلات وسكان المنطقة ومراعاة توفير متطلبات واحتياجات أصحاب الهمم وكبار المواطنين.

وانتهت البلدية من تطوير وتأهيل 11 حديقة و7 ملاعب وعدد 65 مجمعاً للألعاب، وذلك على مستوى مدن المنطقة، وذلك خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بالإضافة إلى ممشى جديد للسكان في مدينة المرفأ تم افتتاحه خلال العام الجاري، ليكون إضافة جديدة للمرافق الترفيهية المتنوعة التي تتميز بها المنطقة، ويمتد على مساحة تبلغ 54163 متراً مربعاً، ويُشكّل رافداً مهماً للحركة السياحية والترفيهية في المنطقة، مما يُسهم في استقطاب الزوار، وتعزيز التنمية المستدامة وفق رؤية إمارة أبوظبي لتطوير القطاع السياحي البيئي. ويضم العديد من المرافق الترفيهية والخدمية التي تعزز من جاذبيته وجهة سياحية بيئية ترفيهية متكاملة.

مماشٍ مبردة بالرذاذ

حرصت البلدية على تجهيز المماشي المبردة بالرذاذ في مدينة زايد لممارسة الرياضة والتخفيف من آثار الطقس الحارة، من خلال استخدام تقنيات حديثة تعمل على خفض درجات الحرارة، وتلطيف الأجواء الخارجية في موسم الصيف، كما تساعد على تشجيع السكان على ممارسة الرياضة والمساهمة في الحد من الأجواء الحارة التي تقلل استخدام المرافق العامة في المدينة.

تتميز المماشي بمواصفات تبخير المياه المبردة، بالإضافة إلى تزويدها بحساسات لاستشعار الحركة مع المؤقت الزمني لضمان كفاءة التشغيل، ويهدف المشروع إلى تعزيز كفاءة إدارة الأصول والبنى التحتية والمرافق العامة، والحفاظ على فعاليتها لتعزيز جاذبية الإمارة ونمط وجودة الحياة.

جمال المظهر

تهدف البلدية من إنشاء وتطوير وتحسين الحدائق إلى المحافظة على جاذبيتها، ومواكبتها للتخطيط العمراني والبناء مع تزايد عدد السكان، بالإضافة إلى زيادة المساحات التجميلية والمماشي لممارسة الرياضة، ولتكون متنفساً للأسر والأطفال، والمحافظة على جمال المظهر العام للمدن. ويتم استخدام نباتات البيئة المحلية في عمليات التجميل الطبيعي لدورها الكبير في ترشيد الموارد وسهولة أعمال الصيانة.

الزيارات الميدانية

تقوم فرق التواجد البلدي ببلدية منطقة الظفرة بتنفيذ الزيارات الميدانية الدورية للحدائق ومجمعات الألعاب والمرافق العامة؛ وذلك بهدف التأكد من جاهزية المرافق للاستخدام الآمن، لتعزيز إجراءات الأمن والسلامة، وتحقيق أقصى درجات الأمان للمجتمع. ويتم التدقيق على جميع التفاصيل لضمان عدم وجود أي مصادر قد تؤثر على سلامة الزوار.