4.8 مليون درهم من «تراحم الخيرية» دعماً لطلاب الأسر المتعففة

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

قرر مجلس إدارة مؤسسة تراحم الخيرية، برئاسة خالد القاسم رئيس المجلس، صرف نحو 4.8 مليون درهم لدعم 1009 طلاب من المقيمين من مختلف الجنسيات، ممن يدرسون بمختلف المراحل الدراسية في المدارس الأهلية والخيرية في إمارات الدولة.

وقال خالد القاسم، في تصريحات له، إن المؤسسة اتخذت هذه الخطوة، دعماً للمجال التعليمي، عبر دفع رسوم الدراسة عن طلاب الأسر المتعسرة، من أجل استدامة الخدمة التعليمية المجتمعية للأسر المتعففة وذات الدخل المحدود، ورفع أداء مجموعة مدارس الأهلية الخيرية وتنمية دورها التعليمي.