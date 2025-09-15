افتتاح أول مبنى وقفي لمشروع «جيران النبي»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

برعاية كريمة، ودعم كامل من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، افتتحت مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي المبنى الوقفي الأول لمشروع «جيران النبي»، والذي تكفل سموه بكامل تكاليف إنشائه، ليكون منارة خير وعطاء يعود ريعها لدعم أبناء المؤسسة من فاقدي الأب وأسرهم.

ويمثل المشروع الوقفي «جيران النبي» نقلة نوعية في مسيرة المؤسسة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي المادي، حيث يقوم على تأسيس سلسلة من المنشآت العقارية الوقفية التي توجّه جميع عوائدها لتمويل كافة البرامج والمشاريع المقدمة للأيتام وأسرهم وتلبية احتياجاتهم من دعم تعليمي، وعناية صحية، ورعاية نفسية واجتماعية، وتأهيل مهني لأبنائها، إضافة للدعم البيئي والاستجابة العاجلة لاحتياجات الأسر، ويُعد هذا المبنى البداية لسلسلة من المشاريع الوقفية التي تسعى المؤسسة إلى إنجازها لتعزيز استدامة مواردها.

رؤية حكيمة

قالت منى بن هده السويدي، مدير عام مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي: «إن مكرمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، بالتكفل بكامل تكلفة إنشاء المبنى الأول لمشروع «جيران النبي»، تجسد رؤيته الحكيمة وإيمانه العميق بأهمية الوقف في ضمان استمرارية العمل الإنساني الذي تسخره المؤسسة لدعم وتمكين الأبناء الفاقدي الرعاية الأبوية وأسرهم، هذا العطاء الكريم الذي نفخر فيه هو أساس الانطلاقة القوية للمشروع نحو تحقيق أثر واسع ومستدام ورسالة إنسانية تلهمنا جميعاً لمواصلة العطاء وتوسيع أثره».

سنّة الوقف

يأتي المشروع متماشياً مع رؤية إمارة الشارقة في إحياء سنّة الوقف وتوظيفها في خدمة المجتمع، بما يضمن دعم الأسر المستفيدة وتوفير مصادر دخل مستدامة، بما يسهم في تحقيق التوازن بين العمل الإنساني والتكافل المجتمعي بين أفراد المجتمع لخدمة فئات مهمة في المجتمع.