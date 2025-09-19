بحضور خالد بن محمد بن زايد.. اليوم «إكسبو أوساكا» يحتفي بالإمارات

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد ووام)

بحضور سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، يحتفل جناح الإمارات، اليوم الجمعة بـ«يوم دولة الإمارات في إكسبو 2025 أوساكا»، ضمن فعاليات المعرض العالمي.

وتشارك دولة الإمارات العربية المتحدة في معرض «إكسبو 2025 أوساكا»، الذي تتواصل فعالياته حتى 13 أكتوبر المقبل، بجناح يحمل شعار «من الأرض إلى الأثير»، وبتصميم مبتكر ومستدام مستوحى من شجرة النخيل التي تحمل رمزية عريقة في التراث الإماراتي.

يأتي هذا الاحتفال ضمن أجندة معرض «إكسبو 2025 أوساكا» لتسليط الضوء على ما يقدمه الجناح للزوار من تجربة غامرة مُتعددة الحواس، بدءاً من الإرث العريق لدولة الإمارات العربية المتحدة، وصولاً إلى ابتكاراتها الرائدة في مجالات استكشاف الفضاء، والرعاية الصحية، والتقنيات المستدامة، إضافةً إلى ما تعكسه المشاركة الإماراتية في المعرض من عمق العلاقات بين دولة الإمارات واليابان في شتى المجالات.

وتجاوز عدد زائري جناح الإمارات في «إكسبو أوساكا 2025» ثلاثة ملايين شخص مع الاستعداد للاحتفال باليوم الوطني لدولة الإمارات عبر برنامج متنوع يجمع بين الفعاليات الثقافية والفنية والعروض التفاعلية التي تجسد القيم الإماراتية الراسخة وتبرز إنجازاتها في مسيرة الاتحاد. ويهدف الجناح إلى تعريف الزوار من مختلف دول العالم بثراء الهوية الوطنية، وتسليط الضوء على إسهامات الإمارات في بناء مستقبل مستدام قائم على الابتكار والتواصل الحضاري.

أجواء مميزة قبل الاحتفالات

وأكدت مريم المعمري، نائب المفوض العام لجناح دولة الإمارات في «إكسبو 2025 - أوساكا»، أن الجناح يستعد اليوم للاحتفاء باليوم الوطني، في إطار تقليد يخصص فيه المعرض يوماً لكل دولة للاحتفاء بثقافتها وعاداتها وتقاليدها، موضحة أن يوم 19 سبتمبر خُصص لدولة الإمارات ليكون مناسبة لعرض جوهر الهوية الوطنية، والتعريف بالعادات والتقاليد الإماراتية في اليابان.

وأشارت المعمري إلى أن الاستعدادات انطلقت منذ أمس، من خلال استضافة فرق العيالة والعازفين في أروقة المعرض للترحيب بالزوار وإضفاء أجواء مميزة تسبق الاحتفالات الرسمية، مشيرة إلى أن برنامج اليوم سيشهد فعاليات متنوعة داخل الجناح وفي عدة مناطق أخرى من «إكسبو» مجسداً رسالة جناح دولة الإمارات في «إكسبو 2025».

وأعربت عن فخرها بالإقبال الكبير على الجناح، الذي تجاوز عدد زواره ثلاثة ملايين، مؤكدة التطلع إلى استقبال أكبر عدد ممكن من الزوار خلال الاحتفال باليوم الوطني.