ابوظبي - سيف اليزيد - أدى اليمين القانونية أمام صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، 23 قاضياً ومفتشاً قضائياً جُدد، وذلك في دار الاتحاد بدبي.

وفي منشور عبر منصة المكتب الإعلامي لحكومة دبي: «أمام محمد بن راشد، 23 قاضياً ومفتشاً قضائياً جُدد يؤدون اليمين القانونية، وذلك في دار الاتحاد بدبي. وقد قام بأداء اليمين القانونية 15 قاضياً، منهم 12 قاضياً مواطناً في مركز فض المنازعات الإيجارية وقاضٍ في محاكم دبي، بالإضافة إلى 7 من المفتشين القضائيين في جهاز التفتيش القضائي».