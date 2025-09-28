آمنة المازمي أول موظفة بلقب «خبير هندسة جنائية» في الدولة

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

حققت المهندسة آمنة خالد المازمي، الموظفة في قسم الهندسة الجنائية في إدارة الأدلة الجنائية التخصصية في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، إنجازاً لافتاً كأول موظفة على مستوى الدولة تحصل على لقب «خبير هندسة جنائية».

وتمكّنت المهندسة المازمي من إنجاز تحقيقات هندسية ميدانية في الحوادث، تعتمد على أحدث المعايير العالمية المُعتمدة من المجلس الدولي لعلوم الهندسة الجنائية «IBFES»، واللجنة الكهروتقنية الدولية «IEC»، بالإضافة إلى حصولها على عضوية دولية من المعهد الأميركي لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات «IEEE».

وقال اللواء أحمد ثاني بن غليطة، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة: إن حصول المهندسة آمنة خالد المازمي على لقب «خبير هندسة جنائية» يأتي نظير ما أبرزته من تميز ومهنية في مجال عملها.

تحديات وأخطار

عن صعوبة عملها، أوضحت المهندسة المازمي أن العمل في مجال تحقيقات الهندسة الجنائية يُعد من الأعمال شديدة الحساسية والخطورة، ويتطلب من المحققين والمهندسين أعلى درجات الحيطة والحذر عند التواجد في مسارح الحوادث، نظراً لاحتمالية تعرضهم لمخاطر متنوعة، مثل الانهيارات الهيكلية، المواد الخطرة، أو وجود بقايا أنظمة متضررة قد تشكل تهديداً مباشراً لسلامتهم، خاصة في المواقع التي تعرضت لتلف كبير أو حرائق واسعة النطاق.

إلى جانب عملها، تحقق المازمي أيضاً في تحقيقات الحوادث الكبرى، مثل انهيار الهياكل الإنشائية، وحوادث الرافعات بشتى أنواعها، وحوادث السقوط من المرتفعات.