5 تحديثات في خدمة «البعثة الدراسية» للطلبة المواطن

ابوظبي - سيف اليزيد - دينا جوني (أبوظبي)

أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تحديثاً شاملاً على خدمة «طلب البعثة الدراسية» ضمن مبادرة «تصفير البيروقراطية»، بهدف تبسيط الإجراءات وتقليص الزمن اللازم للحصول على الموافقات، بما يسهّل رحلة الطالب الإماراتي نحو الابتعاث الأكاديمي داخل الدولة وخارجها.

وكشفت الوزارة أن التغييرات الجديدة أدت إلى تقليل حقول البيانات بنسبة 79%، وتقليص وقت تعبئة الطلب بنحو 65%، إضافة إلى خفض وقت مراجعة الطلب داخلياً بنسبة 75%، مع اختصار المستندات المطلوبة بنسبة وصلت إلى 80%، مما ينعكس إيجاباً على سرعة إنجاز المعاملات وجودة تجربة المتعاملين.

كما أعلنت «التعليم العالي» عن إبرام أكثر من 7 شراكات مع جهات توظيف تتواءم مع التوجهات المستقبلية للدولة، بما يتيح ربط الطلبة المبتعثين بفرص العمل والبرامج الوطنية التي تدعم أولويات اقتصاد المعرفة. وأكدت الوزارة أن التحسينات تأتي في إطار التزامها بتطوير خدماتها الرقمية، وتيسير وصول المواطنين إلى برامج المنح والبعثات الدراسية، تماشياً مع السياسات الحكومية الرامية إلى رفع كفاءة الخدمات وتقليل المتطلبات الورقية، وتحقيق رضا المتعاملين عبر تبني حلول ذكية تسهّل الحصول على الخدمات التعليمية.

وتتيح هذه الخدمة التي توفرها الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، للطلبة المواطنين المؤهلين والمستوفين لشروط ومعايير برنامج الابتعاث، التقدم بطلب للحصول على بعثة دراسية خارج الدولة على نفقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لاستكمال درجة علمية (بكالوريوس – ماجستير – دكتوراه) في أفضل التخصصات والجامعات العالمية.

ويتم اختيار المتقدمين بناءً على عملية تفاضلية تأخذ في الاعتبار عدداً من العوامل منها، نتيجة المؤهل الأكاديمي السابق، جودة عروض القبول، مدى توافق التخصص الدراسي المراد دراسته مع توجهات الوزارة ومتطلبات سوق العمل المستقبلية، تصنيف التخصصات والجامعات، ونتيجة المقابلة الشخصية، واجتياز اختبار الكفاءات والمهارات.

شروط

تشترط خدمة الابتعاث على المتقدم أن يكون من مواطني الدولة، حسن السيرة والسلوك، وأن يحقق معدلاً أكاديمياً «جيد جداً» على الأقل في آخر مؤهل دراسي، إضافة إلى استيفاء متطلبات اللغة الإنجليزية أو اللغة المعتمدة للتخصص المطلوب، وفق ما نصّت عليه الأنظمة المنشورة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة. وتشمل برامج البعثات مستويات البكالوريوس والدراسات العليا في جامعات داخل الدولة أو خارجها، إلى جانب المنح التي تقدمها بعض الجهات الحكومية بالتنسيق مع الوزارة.

تفاصيل

دعت «التعليم العالي» الطلبة الراغبين في الالتحاق ببرامج البعثة إلى الاطلاع على تفاصيل الخدمة عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي للوزارة، وتقديم الطلبات إلكترونياً بعد استكمال المستندات الأساسية، مشيرة إلى أن المنظومة الجديدة تمكّن المتعامل من إتمام معاملته بسهولة وسرعة، انسجاماً مع أهداف الحكومة في تعزيز تجربة المتعامل والارتقاء بجودة الخدمات التعليمية.