شرطة أبوظبي وبنك أبوظبي الأول يكرمان المعلمين في "يوم المعلم العالمي"

ابوظبي - سيف اليزيد - كرمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي وبنك أبوظبي الأول المعلمين المتميزين في المدارس التعليمية  بمناسبة "يوم المعلم العالمي" الذي يصادف 5 أكتوبر من كل عام، تقديرًا لعطاءاتهم العظيمة في بناء الأجيال بالعلم والمعرفة والقيم ورفع مستوى وعيهم في شتى مجالات الحياة.

 

وقدم بنك أبوظبي الأول وبمشاركة دورية السعادة الهدايا للمعلمين المتميزين في أجواء احتفالية سادتها البهجة والسعادة والإشادة بجهود المعلمين ورسالتهم النبيلة في تربية وتعليم الأجيال  ليكونوا متسلحين بالمعرفة والقيم والصفات القيادية التي تمكنهم من الاسهام بشكل فعال في تنمية أوطانهم.

 

وأشادت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بالدعم الكبير والإهتمام المتواصل من القيادة الرشيدة لمسيرة المعلم ورسالة التعليم السامية، بما يضمن مستقبلًا واعدًا قائمًا على أسس راسخة من العلم والمعرفة، ويسهم في إعداد أجيال قادرة على مواصلة مسيرة التنمية والريادة. 

 

وأكد بنك أبوظبي الأول الحرص على التعاون مع الشركاء من مختلف الجهات الحكومية في تنفيذ المبادرات النبيلة ومن أبرزها مبادرة إسعاد المعلمين في يومهم العالمي الذي نعتز به جميعًا، كون المعلم يبقى دائمًا رمزًا نتفاخر به ونبراسًا يضيء لنا دروب المعرفة والتعلم، فهو يؤدي رسالته بكل اعتزاز من خلال مهنة المعلم والتي تعتبر من أسمى المهن الأخلاقية والتعليمية.

