حمدان بن زايد يكرّم داعمي الهلال الأحمر ويستقبل المواطنين في قصر الظنة

ابوظبي - سيف اليزيد - كرّم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، عدداً من الداعمين والمتبرعين من أبناء المنطقة الذين أسهموا بدور فاعل في دعم المبادرات الإنسانية والمجتمعية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي داخل الدولة وخارجها، وذلك خلال استقبال سموه المواطنين في قصر الظنة بمنطقة الظفرة.

وأعرب سموه عن اعتزازه بالجهود التي يبذلها الداعمون والشركاء لتعزيز قيم العطاء والتكافل في المجتمع، مؤكداً أن تكريمهم يجسد رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية، ودعم البرامج التي تخدم التنمية المستدامة والإنسانية.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان أن مسيرة العمل الإنساني في دولة الإمارات تأسست على النهج الراسخ الذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والذي جعل من البذل والعطاء سمة أصيلة في المجتمع الإماراتي، موضحاً أن هذه المسيرة تواصلت وتطورت بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي أولى العمل الخيري والإنساني اهتماماً كبيراً، وجعل الإمارات في طليعة الدول الداعمة للمبادرات الإنسانية حول العالم.

ونوه إلى أهمية مواصلة هذا النهج الإنساني وتعزيزه، مشيداً بجهود جميع الشركاء والمتطوعين الذين يشكلون نموذجاً يحتذى في خدمة المجتمع وترسيخ قيم التكاتف والتضامن.

وتبادل سموه مع الحضور، خلال الاستقبال، الأحاديث الودية، مؤكداً حرص القيادة الرشيدة على متابعة أحوال المواطنين وتلمّس احتياجاتهم، وتعزيز التواصل المستمر معهم بما يجسد نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في القرب من الناس وخدمتهم.

حضر الاستقبال الشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وناصر محمد المنصوري وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، إلى جانب عدد من المسؤولين.