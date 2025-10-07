حمدان بن محمد يلتقي مؤسس «كولوسال بيوساينسز» العالمية

ابوظبي - سيف اليزيد - التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم، مع بين لام المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة كولوسال بيوساينسز (Colossal Biosciences)، العالمية المتخصصة في التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية، والتي يوجد مقرها الرئيسي في مدينة دالاس الأميركية.

وأكد سموه، خلال اللقاء، أن دبي حريصة على تبادل المعرفة والخبرات مع الشركات العالمية الرائدة في مختلف القطاعات العلمية والتكنولوجية، ودعم كافة المشاريع والأفكار النوعية القائمة على توظيف أحدث الابتكارات والتقنيات في خدمة العلم والتقدم الإنساني.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اللقاء: «وتيرة التقدم العلمي والتكنولوجي سريعة للغاية، والفرص المستقبلية واعدة للغاية، ونحن في دبي ودولة الإمارات نؤمن بأن دعم العلوم والتكنولوجيا ركيزة رئيسية لضمان مستقبل مستدام يحافظ على جودة حياة الإنسان ويحافظ على البيئة والحياة الطبيعية».

واطلع سموه، خلال اللقاء، على مختلف المشاريع التي تعمل عليها شركة «كولوسال بيوساينسز»، والتي تعتبر أول شركة في العالم متخصصة في حماية الأنواع المهددة بالانقراض، والحفاظ على البيئة والحياة الطبيعية وإحياء الأنواع المنقرضة باستخدام أحدث تطبيقات التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية. حضر اللقاء معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، مدير عام مكتب سمو ولي عهد دبي، ومعالي هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وسعادة خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل.

الجدير بالذكر أن شركة «كولوسال بيوساينسز» تعمل على تنفيذ برنامج عالمي لإنقاذ الحيوانات والنباتات المهددة بخطر الانقراض والحفاظ عليها، وقد نجحت في أكتوبر 2024، باستعادة الذئب (dire wolf) من الانقراض قبل 10,000 عام، كما حققت إنجازات مهمة في الدراسات العلمية المعنية بحيوانات الماموث والدودو والنمر التسماني.