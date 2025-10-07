تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 07-10-2025

استقر سعر عملة بينانس كوين (BNBUSD) على مكاسب حادة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليصل إلى مستوى المقاومة 1,337$، مدعوماً بتداولاته المستمرة اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد وتداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من استقرارها بمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر العملة خلال تداولاته اللحظية القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 1,340$، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 1,490$.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: صاعد